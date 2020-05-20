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Новые данные по COVID-19: за сутки 8 536 новых случаев, 178 - смертельных

Новые данные по COVID-19: за сутки 8 536 новых случаев, 178 - смертельных

Новые данные по COVID-19: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3287 (38,5%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 432 277 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 178 человек, всего от коронавируса погибли 5 215 россиян. С начала эпидемии в России от ковида вылечились 195 957 человек, 8 972 россиян - за минувшие сутки выписали из больниц.

Приморье за сутки количество успешно прошедших лечение от коронавируса пациентов вновь превысило число заболевших – 63 против 52.  Темп прироста заболевших составил 2,5%. Нарастающим итогом общее количество заболевших составляет 2 155 человек. С начала эпидемии выздоровели больше половины пациентов – 1223 человека. Не справились с болезнью 19 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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