Число заболевших COVID-19 в России приближается к 400 тысячам

За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 – 8 952 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3747 (41,9%) без клинических проявлений. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, нарастающим итогом зарегистрировано 396 575 случаев (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 181 человек, за весь период - 4 555 человек. За последние сутки выписано из больниц 8 212 человек.

За минувшие сутки 96 жителей Приморского края смогли победить коронавирусную инфекцию и выписаны домой. Заболевших за 24 часа почти в два раза меньше – 50 человек. Пятый день Приморье показывает хорошую тенденцию – выздоровевших больше заболевших. По состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел. На сегодняшний день коронавирус унес жизни 19 приморцев.

Несмотря на то, что большинство пациентов успешно справляются с опасным недугом, немало больных – с тяжелыми формами. Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]