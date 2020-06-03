153 летальных случая: озвучены новые данные по COVID-19

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7425 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2427 (32,7%) без клинических проявлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 153 летальных случаев. За весь период по России умерло 8 359 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 356 429.

За прошедшие сутки в Приморском крае зафиксировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Приморье зарегистрировано 3728 пациентов с COVID-19. За день 49 человек справились с инфекцией и были выписаны — всего выздоровевших в регионе 2151 человек (58% от всех заболевших). Также подтверждён ещё один летальный исход, итого от коронавируса в крае скончались 37 человек (летальность 0,99%).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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