132 человека за сутки скончались в России от COVID-19

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 748 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1377 (29,0%) без клинических проявлений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным на 18 августа, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 932 493 случая (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 132 летальных случая. За весь период по России умерло 15 872 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 527 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России 742 628 человек.

Уже 99 летальных исходов от новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в Приморье. Последний смертельный случай произошел в минувшие сутки. На сегодня в крае всего подтверждено 8527 случаев COVID-19, из них 89 - за минувшие сутки. 6842 приморцев выздоровели с начала эпидемии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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