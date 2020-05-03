Новости Общество Происшествия
Сегодня, 13:48

62-летняя жительница Владивостока скончалась от коронавируса

62-летняя жительница Владивостока скончалась от коронавируса

На сегодняшний день коронавирус унес жизни 19 приморцев. Последней жертвой коварной инфекции стала 62-летняя жительница Владивостока. Врачи почти две недели боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

За минувшие сутки 96 жителей Приморского края смогли победить коронавирусную инфекцию и выписаны домой. Заболевших за 24 часа почти в два раза меньше – 50 человек,. - сообщили в региональном оперативном штабе.

Отмечено, что пятый день Приморье показывает хорошую тенденцию – выздоровевших больше заболевших. По состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел.

Отмечено, несмотря на то, что большинство пациентов успешно справляются с опасным недугом, немало больных – с тяжелыми формами.

«Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты», – отметила глава минздрава Приморья Анастасия Худченко.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме