62-летняя жительница Владивостока скончалась от коронавируса

На сегодняшний день коронавирус унес жизни 19 приморцев. Последней жертвой коварной инфекции стала 62-летняя жительница Владивостока. Врачи почти две недели боролись за ее жизнь, но спасти пациентку не удалось, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

За минувшие сутки 96 жителей Приморского края смогли победить коронавирусную инфекцию и выписаны домой. Заболевших за 24 часа почти в два раза меньше – 50 человек,. - сообщили в региональном оперативном штабе.

Отмечено, что пятый день Приморье показывает хорошую тенденцию – выздоровевших больше заболевших. По состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел.

Отмечено, несмотря на то, что большинство пациентов успешно справляются с опасным недугом, немало больных – с тяжелыми формами.

«Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты», – отметила глава минздрава Приморья Анастасия Худченко.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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