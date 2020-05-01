Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:30

Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло 17 человек

Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло 17 человек

Число жертв коронавирусной инфекции в Приморье достигло цифры 17 человек. За минувшие сутки еще два жителя края, несмотря на усилия врачей, не смогли справиться с болезнью, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, опасная инфекция стала причиной смерти двух человек – женщины 65 лет и мужчины 68 лет. 

«Получено заключение о том, что причиной смерти в обоих случаях стала новая коронавирусная инфекция, которая протекала в тяжелой форме и обострила хронические заболевания, имевшиеся у пациентов», – сообщили в оперштабе.

Уточняется, что оба скончавшихся имели серьезные сердечно-сосудистые заболевания, а также страдали сахарным диабетом.

Напомним, по состоянию на 26 мая общее число заболевших COVID-19 приморцев составило 1735 человек. За минувшие сутки отмечено 40 новых случаев заражения. Вместе с тем количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших – причем более чем в два раза, составив 89 человек. Всего с начала эпидемии справились с опасной инфекцией 706 пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме