Кривая COVID-19 пошла вниз. Инфографика

За последние сутки в России выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 849 в 84 субъектах (второй день цифра на уровне до 9 тысяч), в том числе выявлено активно 3716 (42%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 317 554 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них за весь период выписано 92 681 человек. Умерли за весь период 3 099 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки в Приморье заболевание подтвердилось еще у 49 человек. С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморском крае – 1495 человек. Пятую часть из них составляют люди старшего поколения, 313 человек.

Отмечено также, что за минувшие сутки 27 приморцев смогли успешно справиться с болезнью и были выписаны домой. Итого на сегодняшний день число выздоровевших – 514 человек. Летальных исходов - 14.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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