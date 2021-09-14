Статистика по COVID-19 в России на 14 сентября

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 837 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 148 (6,5%) без клинических проявлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф", в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 176 085 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 907 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 418 033.

За последние сутки подтверждено 781 смерть. За весь период по России умерло 194 249 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 184,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 278 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 128 тыс. 806 человек.

За последние сутки 112 человек в Приморье выписаны по выздоровлении после COVID-19. Всего в крае справились с опасной болезнью 58282 человека.

За минувшие сутки выявлено 223 новых случая коронавирусной инфекции в крае. Всего в Приморье подтверждено 65460 случаев COVID-19.

Четверо человек за сутки скончались от последствий, вызванных коронавирусом. С начала эпидемии в крае от COVID-19 умерло 1093 человека.

Количество привитых от коронавируса людей в Приморье составляет 400863 человека. Для получения коллективного иммунитета в крае нужно привить 900 тысяч человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]