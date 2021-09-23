Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечен в России

В России установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 438 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 814 (8,5%) без клинических проявлений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф", по данным на 23 сентября в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 354 995 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 567 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 558 780.

За последние сутки подтверждено 820 смертей. За весь период по России умерло 201 445 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 188,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 499 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 223 тыс. 758 человек.

242 новых случая выздоровления после COVID-19 зарегистрировано в Приморье, всего в крае победили коронавирус 59944 человека.

За минувшие сутки в крае выявлено 216 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в Приморье подтверждено 67425 случаев COVID-19.

Третий день подряд в крае фиксируется пять летальных случаев от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в крае скончались от COVID-19 1127 человек.

411701 человек в Приморье уже сделал прививку от ковида.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]