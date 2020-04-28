Еще двое пожилых приморцев умерли от коронавируса

По состоянию на 12 мая еще 27 приморцев успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции. Двое жителей края с болезнью не справились.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, на сегодняшний день общее число приморцев, победивших коронавирусную инфекцию, достигло 240 человек.

«Это четверть всех приморцев, которым был поставлен диагноз “коронавирус”. За минувшие сутки в число выздоровевших вошли еще 27 человек. Большинство из них проходили лечение в больницах. Те, у кого болезнь протекает легко, выздоравливали дома под контролем медиков. Госпитализация им не требовалась», – подчеркнули в министерстве здравоохранения Приморского края.

Вместе с тем увеличилось число приморцев, у которых болезнь протекает тяжело.

«Растет число пациентов, у которых пневмонии осложняются COVID-19. Сейчас таких 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ», – обозначили специалисты.

Еще два жителя края с коронавирусной инфекцией не справились. Получены заключения о смерти на двух пациентов – 1938 и 1941 годов рождения.

«Оба имели серьезные хронические и сопутствующие заболевания, которые серьезно осложнились двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией. Болезнь в обоих случаях протекала в крайне тяжелой форме. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось», – сообщили в минздраве.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Приморье с начала эпидемии составляет 955 человек. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших ограничительные меры продлены до 1 июня.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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