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Еще двое пожилых приморцев умерли от коронавируса

Еще двое пожилых приморцев умерли от коронавируса

По состоянию на 12 мая еще 27 приморцев успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции. Двое жителей края с болезнью не справились.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, на сегодняшний день общее число приморцев, победивших коронавирусную инфекцию, достигло 240 человек.

«Это четверть всех приморцев, которым был поставлен диагноз “коронавирус”. За минувшие сутки в число выздоровевших вошли еще 27 человек. Большинство из них проходили лечение в больницах. Те, у кого болезнь протекает легко, выздоравливали дома под контролем медиков. Госпитализация им не требовалась», – подчеркнули в министерстве здравоохранения Приморского края.

Вместе с тем увеличилось число приморцев, у которых болезнь протекает тяжело.

«Растет число пациентов, у которых пневмонии осложняются COVID-19. Сейчас таких 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ», – обозначили специалисты.

Еще два жителя края с коронавирусной инфекцией не справились. Получены заключения о смерти на двух пациентов – 1938 и 1941 годов рождения.

«Оба имели серьезные хронические и сопутствующие заболевания, которые серьезно осложнились двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией. Болезнь в обоих случаях протекала в крайне тяжелой форме. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось», – сообщили в минздраве.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Приморье с начала эпидемии составляет 955 человек. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших ограничительные меры продлены до 1 июня.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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