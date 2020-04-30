Догнать и перегнать Америку: РФ вышла на второе место в мире по заражению COVID-19

Стали известны новые данные по COVID-19 в России. По данным сайта Стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в стране подтверждено 232243 случая коронавируса. За сутки количество заболевших увеличилось на 10899 человек в 83 регионах. С начала эпидемии выздоровели 43512 россиян, 2116 - погибли.

Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это следует из подсчетов ТАСС на основе заявлений властей этих стран. Впереди только США, где зарегистрировано более 1,3 млн. заболевших.

Общее число заболевших COVID-19 в Приморье с начала эпидемии составляет 955 человек. Растет число пациентов, у которых пневмонии осложняются COVID-19. Сейчас таких 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На сегодняшний день общее число приморцев, победивших коронавирусную инфекцию, достигло 240 человек. 12 - летальных исходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]