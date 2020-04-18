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Новые данные по COVID-19 в России: число смертельных случаев превысило 2 тысячи

Новые данные по COVID-19 в России: число смертельных случаев превысило 2 тысячи

Озвучены новые данные по COVID-19 в России.  Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопкоронавирус.рф, за сутки выявлено 11656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего с начала эпидемии в стране уже 221344 заболевших. Число смертельных случаев за весь период составило 2009 человек.

В Приморье, по данным на 11 мая, 907 подтвержденных случаев COVID. За сутки заболел еще 51 человек, выписаны 20 человек – заболевших в два раза больше выздоровевших. В целом прирост остается высоким – более 5%. 65 человек находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 пациентов.

В медицинских учреждениях развернуто более 1,1 тысячи коек для лечения больных COVID-19.

Напомним, в связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневым приростом заболевших ограничительные меры в крае продлены до 1 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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