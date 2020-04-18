Обновленные данные по COVID-19. Темпы роста встали, но еще не снижаются

Озвучены новые данные по COVID-19 в России. «Вести: Приморье» со ссылкой на Стопкоронавирус.рф сообщают, за сутки выявлено 10 028 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране уже 242 271 заболевших. 48 003 справились с болезнью. Число смертельных случаев за весь период составило 2 212 человек.

За последние несколько дней наметилась некая стагнация в темпах роста заражений: показатели колеблется в диапазоне от 10 до 11 с небольшим тысяч человек в сутки. По мнению большинства экспертов, это означает, что коронавирусная инфекция достигла своего пика в России, вышла на "плато" и уже скоро можно ожидать устойчивого снижение показаний ежесуточного прироста больных.

В Приморье, по данным на 13 мая 2020 года, 1008 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 268 человек победили инфекцию. 12 человек умерли. Только за минувшие сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 52 человека.

В медицинских учреждениях развернуто более 1,1 тысячи коек для лечения больных COVID-19.

«14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжелых – 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями – у 24 пациентов», – отметили специалисты.

Напомним, в связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших ограничительные меры в крае продлены до 1 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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