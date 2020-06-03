В России кривая заболеваемости по COVID-19 ползет вниз

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 922 тыс. (плюс 4969 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 685 человек (плюс 68 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 732 тыс. человек, из них за минувшие сутки - 3 557.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопкоронавирус.рф, на 16 августа в России подтверждено 922 853 случаев COVID-19.

В Приморье выздоровели за сутки 86 человек, с нарастающим итогом – 6 661 приморец. Не смог справиться с инфекцией еще один житель региона. Таким образом, число летальных исходов – 97.

«В настоящее время количество заболевших на 100 тысяч населения в Приморье составляет 455 человек. Несмотря на то, что этот показатель ниже среднего дальневосточного и российского, угроза инфицирования все еще довольно высока. Это доказывает и статистика – “плюсом” 91 случай за сутки, с нарастающим итогом – 8 348 человек», – отметили в оперштабе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]