97 приморцев умерли от COVID-19: темп прироста заболевших остается высоким

Темп прироста заболевших коронавирусом в Приморье пока остается высоким – за прошедшие сутки инфекция диагностирована еще у 91 жителя региона. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 8 348 человек.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, на сегодняшний день протестировано 269 585 человек – ежедневно почти 3 тысячи человек сдают анализ на COVID-19.

Выздоровели за сутки 86 человек, с нарастающим итогом – 6 661 приморец. Не смог справиться с инфекцией еще один житель региона. Таким образом, число летальных исходов – 97.

«В настоящее время количество заболевших на 100 тысяч населения в Приморье составляет 455 человек. Несмотря на то, что этот показатель ниже среднего дальневосточного и российского, угроза инфицирования все еще довольно высока. Это доказывает и статистика – “плюсом” 91 случай за сутки, с нарастающим итогом – 8 348 человек. Призываем жителей Приморья не пренебрегать простыми правилами безопасности при посещении мест массового пребывания: ношение масок, мытье рук и “социальная дистанция”. Это снизит риск заболевания COVID-19», – отметили в оперштабе.

Отметим, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. За его соблюдением постоянно следят административные комиссии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]