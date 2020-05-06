Количество заболевших COVID-19 в Приморье перевалило за девять сотен
О 51 новом случае заболевания COVID-19 в Приморском крае сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За сутки заболел еще 51 человек, выписаны 20 человек – заболевших в два раза больше выздоровевших. В целом прирост остается высоким – более 5%», – подчеркнул глава Приморья.
Всего с начала эпидемии коронавирус подтвердился уже у 907 жителей Приморья. 65 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 13 человек на на ИВЛ. Десять приморцев погибли от коронавируса. 193 человека успешно победили данное заболевание.
На сегодняшний день в медицинских учреждениях развернуто более 1,1 тысячи коек для лечения больных COVID-19.
Напомним, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ежедневным приростом заболевших действие режима повышенной готовности в Приморье продлено до 1 июня.
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