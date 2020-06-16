За сутки в России выявили 6 718 новых случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки по данным на 3 июля выявили 6 718 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 667 883 заболевших граждан России. За это время выздоровели 437 893 человека. 9 859 россиян скончались от коронавируса.

В Приморье, от коронавируса вылечились уже 2973 человека, в том числе 69 – за минувшие сутки. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба.

Продолжают проходить лечение около 1,5 тысячи пациентов, за сутки заболели 75 человек, один скончался.

«По количеству заболевших за сутки лидируют Владивосток – 49 человек, Уссурийск – 16, четыре случая выявлено в Находке, по два в Арсеньеве и Михайловском районе, по одному в Черниговском и Хасанском районах», – уточнила главный санитарный врач Приморья.

Отметим, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Гражданам повышенной группы риска старше 65 лет, а также имеющим заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, следует оставаться дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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