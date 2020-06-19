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COVID–19 в России: данные на 29 июня

COVID–19 в России: данные на 29 июня

Источник фото: pixabay.com

В России за сутки по данным на 29 июня выявили 6719 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 641 156 заболевших граждан России. За это время выздоровели 403 430 человека. 9166 россиянин скончались от коронавируса.

Напомним, на протяжении нескольких дней темп прироста заболевших коронавирусом в Приморском крае снижается. По состоянию на 29 июня он составил 1,9%.

По информации регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выздоровели 33 человека, общее число победивших болезнь составляет 2688 человек. Заболели с начала эпидемии 4 226 жителей Приморья, за сутки – 82, скончался один пациент.

«Мужчина 62 лет сначала лечился самостоятельно на дому, поступил в стационар уже в тяжелом состоянии с двусторонней вирусной пневмонией. К тому же, больной имел ряд тяжелых хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии в течение восьми дней, к сожалению, не помогло», – уточнили специалисты.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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