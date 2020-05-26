Коронавирус в Приморье: данные на 5 июня

С начала эпидемии в Приморье заболели коронавирусом 2 262 человека, справились с этой инфекцией 1 356 пациентов. Об этом доложили губернатору края Олегу Кожемяко в пятницу, 5 июня, на заседании оперативного штаба, сообщают «Вести:Приморье».

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, темп прироста заболевших составил 2,3%. Протестированы на сегодняшний день уже 104 054 человека.

«За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом общее количество заболевших – 2 262 человека», – сообщила главный санитарный врач региона.

Количество выздоровевших вновь превысило число заболевших – успешно прошли лечение и выписаны 66 приморцев, всего с начала эпидемии – 1 356.

Олег Кожемяко подчеркнул, несмотря на положительную динамику по выздоровлениям, важно «не пускать ситуацию на самотек», а продолжать активную работу по борьбе с распространением инфекции в Приморье. Он поручил усилить контроль за состоянием санитарных норм и правил на территории края.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки еще один пациент умер от коронавируса.

«Скончавшийся – мужчина 60 лет. Почти неделю он занимался самолечением и был госпитализирован в инфекционный госпиталь по экстренным показаниям в тяжелом состоянии. Пациент длительное время страдал сахарным диабетом, а также имел ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем», – отметили в региональном минздраве, добавив, что по состоянию на 5 июня общее число скончавшихся от COVID – 22 человека.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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