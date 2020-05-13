Данные о коронавирусе: Количество выздоровевших вновь превысило число заболевших

В России за сутки выявили 8 726 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране выявлено заболевших 449 834 россиян. Всего за это время выздоровели 212 680 человека. 5 528 россиянин скончались от коронавируса.

«За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрирован 51 новый случай коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом общее количество заболевших – 2 262 человека», – сообщила главный санитарный врач региона.

Количество выздоровевших вновь превысило число заболевших – успешно прошли лечение и выписаны 66 приморцев, всего с начала эпидемии – 1 356.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки еще один пациент умер от коронавируса.

«Скончавшийся – мужчина 60 лет. Почти неделю он занимался самолечением и был госпитализирован в инфекционный госпиталь по экстренным показаниям в тяжелом состоянии. Пациент длительное время страдал сахарным диабетом, а также имел ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем», – отметили в региональном минздраве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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