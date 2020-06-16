Число случаев заболевания коронавирусом в России. Новые данные

В России за сутки по данным на 10 июля выявили 6 635 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 713 936 заболевших граждан России. За это время выздоровели 489 068 человека. 11 017 россиян скончались от коронавируса.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае составило 4959 человек, 55 новых случаев выявлено за прошедшие сутки, подавляющее большинство – во Владивостоке.

50 пациентов из числа тех, кто проходит лечение, находятся в тяжелом состоянии. За сутки скончался еще один человек – 39-летний мужчина, у которого болезнь протекала в крайне тяжелой форме.

«За сутки выписано 97 человек, общее количество выздоровевших составило 3509 пациентов», – уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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