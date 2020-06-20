Коронавирус в России: выявили 6 736 человек с инфекцией

В России за сутки по данным на 5 июля выявили 6 736 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 681 251 заболевших граждан России. За это время выздоровели 450 750 человека. 10 161 россиян скончались от коронавируса.

В Приморье выявили 65 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. 85% заражений приходится на три города: Находку – 21 пациент, Владивосток – 20 и Уссурийск – 15.

Всего с начала эпидемии произошло инфицирование 4667 человек. С вирусом не справился 51 пациент, в том числе один за последние сутки.

Под наблюдением врачей в настоящее время находятся около 1,5 тысячи пациентов, у 48 из них заболевание протекает в тяжелой форме.

«Выздоровели уже 3077 пациентов. 13 человек победили болезнь в последние сутки», – уточнили специалисты штаба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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