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Ситуация с COVID-19 в Приморье. Данные за 5 июля

Ситуация с COVID-19 в Приморье. Данные за 5 июля

В Приморье выявили 65 случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. 85% заражений приходится на три города: Находку – 21 пациент, Владивосток – 20 и Уссурийск – 15, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на последние данные регионального оперативного штаба за 5 июля. 

Всего с начала эпидемии произошло инфицирование 4667 человек. С вирусом не справился 51 пациент, в том числе один за последние сутки.

Под наблюдением врачей в настоящее время находятся около 1,5 тысячи пациентов, у 48 из них заболевание протекает в тяжелой форме.

 «Выздоровели уже 3077 пациентов. 13 человек победили болезнь в последние сутки», – уточнили специалисты штаба.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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