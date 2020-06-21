12 июля: в России выявили еще 6 615 случаев заболевания COVID-19

В России за сутки по данным на 12 июля выявили 6 615 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 727 162 заболевших граждан. За это время выздоровели 501 061 человека. 11 335 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Приморье выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом – всего 5010 заболевших, сообщают «Вести:Приморье». Ещё один человек не справился с болезнью. Общее число смертей достигло 58. Победили болезнь 3648 человек, из них 139 за последние сутки, уточнили в оперативном штабе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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