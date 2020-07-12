Количество снижается: в России за сутки выявили 5 811 человек с инфекцией COVID-19

В России за сутки по данным на 24 июля выявили 5 811 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 800 849 заболевших граждан. За это время выздоровели 588 774 человека. 13 046 россиян скончались от коронавируса.

Напомним, в Приморье за минувшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось еще на 112 человек. С 11 июля, когда был зафиксирован 51 случай заражения, суточный прирост увеличился более чем на 200 процентов.

Заболевшие за вчерашний день выявлены во Владивостоке – 75 случаев, в Находке – 21, в Партизанском районе – 10, по два случая в Пожарском и Хасанском районах, по одному заболевшему в Надеждинском районе и Артеме.

За сутки выздоровел 91 человек, всего победили инфекцию 4525 пациентов, 62 находящихся на лечении приморца – в тяжелом состоянии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru