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+200%: число зараженных COVID-19 неуклонно растет

+200%: число зараженных COVID-19 неуклонно растет

За минувшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось еще на 112 человек. Такая информация озвучена на заседании регионального оперативного штаба в пятницу, 24 июля, сообщают «Вести:Приморье». С 11 июля, когда был зафиксирован 51 случай заражения, суточный прирост увеличился более, чем на 200 процентов.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, заболевшие за вчерашний день выявлены во Владивостоке – 75 случаев, в Находке – 21, в Партизанском районе – 10, по два случая в Пожарском и Хасанском районах, по одному заболевшему в Надеждинском районе и Артеме.


«За сутки выздоровел 91 человек, всего победили инфекцию 4525 пациентов, 62 находящихся на лечении приморца – в тяжелом состоянии», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Общее число зараженных в Приморье преодолело психологический барьер в 6000 человек: 6060 случаев заражения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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