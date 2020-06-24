Новые данные по коронавирусу в России на 11 июля

В России за сутки по данным на 11 июля выявили 6 611 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 720 547 заболевших граждан. За это время выздоровели 497 446 человека. 11 205 россиян скончались от коронавируса.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае составило уже более 5 тысяч человек. Еще 51 новый случай выявлен за прошедшие сутки. По информации штаба, за минувшие сутки темп прироста заболевших составил 1,3%, от коронавируса скончался еще один человек. Общее число смертей – 58.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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