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Новые официальные данные о COVID–19: число выздоравливающих увеличивается

Новые официальные данные о COVID–19: число выздоравливающих увеличивается

В России за сутки выявили 8 863 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии тест  подтвердился у 423 741 россиян. Всего за это время выздоровели 186 985 человека. 5 037 россиянин скончались от коронавируса.

Напомним, число приморцев, вылеченных от коронавируса, вновь превысило число заболевших. Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, темп прироста заболевших составил 2,7%.

«За истекшие сутки в Приморье зафиксировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, с нарастающим итогом – 2103», – отметила глава ведомства.

Справились с COVID-19 еще 82 человека. Всего с начала эпидемии вылечились 1160 приморцев. Умерли - 19.

В настоящее время в крае продолжают работу 16 обсерваторов, в которых размещены 652 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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