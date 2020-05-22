Темпы роста заболеванием COVID–19 в Приморье снижаются. Данные на 1 июля (схема по районам)

За минувшие сутки вылечились от коронавируса 129 жителей Приморского края. Всего выздоровевших – 2 874 человека или 65,5% от общего числа заразившихся, сообщают «Вести:Приморье».

По информации регионального оперативного штаба, темп прироста заболевших COVID-19 также снижается и составляет сейчас 1,7%. За сутки заболевание выявлено у 77 человек, общее число заболевших с начала эпидемии – 4 383.

«Сейчас наблюдаются два эпицентра коронавируса в Приморье, на которых приходится более 75% всех случаев заражения. Это крупные города – Владивосток и Находка», – уточнили в ведомстве.

Количество летальных исходов увеличилось до 46 – не смогли справиться с инфекцией двое жителей Находки в возрасте 71 год.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Гражданам повышенной группы риска старше 65 лет, а также имеющим заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, следует оставаться дома, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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