Силовики проведут «антиковидные» облавы на базах отдыха Приморья

94 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки. Чтобы не допустить роста заболеваемости в туристический сезон, в одном из самых популярных мест отдыха жителей и гостей края – Хасанском районе – будет усилен мониторинг баз отдыха административными комиссиями. Такое поручение дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба во вторник, 21 июля, сообщают «Вести:Приморье».

Административные комиссии по всему краю только за сутки проверили 875 торговых точек, 187 объектов общественного питания, более тысячи единиц общественного транспорта и такси, более 70 баз отдыха и пляжей. Составлено 77 протоколов об административных правонарушениях.

Олег Кожемяко подчеркнул, что с началом туристического сезона необходимо, в частности, увеличить число административных комиссий в Хасанском районе. В их состав войдут сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора.

«Начинаются самые благоприятные месяцы для отдыха в Приморье, люди приезжают на море. Важно, чтобы открывающиеся базы отдыха работали с соблюдением всех необходимых санитарных норм – персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты, следует предусмотреть средства дезинфекции, проводить термометрию», – обозначил губернатор.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Такие объекты также находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]