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Приближаемся к сотне: озвучены новые данные о заразившихся COVID в Приморье

Приближаемся к сотне: озвучены новые данные о заразившихся COVID в Приморье

Источник фото: pixabay.com

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией безостановочно растет. 94 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки. Чтобы не допустить роста заболеваемости в туристический сезон, в одном из самых популярных мест отдыха жителей и гостей края – Хасанском районе – будет усилен мониторинг баз отдыха административными комиссиями. Такое поручение дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба во вторник, 21 июля, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщили на штабе, в Приморье зарегистрировано 94 случая новой коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Два человека умерли, с начала эпидемии летальных исходов от COVID – 65 человек.

«Всего в крае зарегистрировано уже 5 734 человека с диагнозом COVID-19», – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Выздоровели по состоянию на 21 июля 4256 жителей края (+70 за сутки). Лабораторно обследован на коронавирус за все время 208 701 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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