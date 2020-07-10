Около 50 предприятий прикрыли в Приморье за несоблюдение требований в условиях пандемии

За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье постоянно следят административные комиссии. Как сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, за прошедшие сутки в рейдовых мероприятиях в Приморском крае приняли участие 564 сотрудника органов внутренних дел и 125 сотрудников Росгвардии. Проверено в общей сложности 2080 торговых точек, объектов общественного питания, единиц общественного транспорта и такси, базы отдыха и пляжей. Проведена разъяснительная работа среди 1568 жителей Приморского края, составлено 107 протоколов об административных правонарушениях. 48 предприятий приостановили свою деятельность из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, ежесуточное число заболевших в Приморском крае постепенно продолжает снижаться. «За истекшие сутки в Приморье зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с нарастающим итогом общее количество заболевших составляет 8527 человек», – рассказала руководитель ведомства Татьяна Детковская.

Не справился с болезнью еще один человек. Всего с начала эпидемии жертвами COVID в регионе стали 99 человек.

Что касается выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим днем – болезнь победил 121 житель Приморья. Таким образом, в общей сложности коронавирусную инфекцию успешно перенесли 6842 приморца.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]