Видеокамеры будут «вылавливать безмасочников» в Приморье

В Приморском крае усиливают контроль за соблюдением мер по противодействию коронавирусной угрозе – масочного режима и «социальной дистанции». Ряд предприятий, получивших разрешение оказывать свои услуги в период действия режима повышенной готовности, будет круглосуточно находиться под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения, сообщают «Вести:Приморье». В случае, если будет обнаружено нарушение санитарных правил, организацию ожидают штрафные санкции вплоть до запрета оказывать услуги, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По информации министерства цифрового развития и связи Приморского края, наблюдение за местами скопления людей уже ведется во всех крупных городах региона.

«Камеры установлены на территории предприятий сфер услуг и торговли, в том числе торговых центрах и фитнес-клубах. Под наблюдением находятся и общественные пространства: скверы, площади, остановки общественного транспорта, спортивные площадки, стадионы, образовательные учреждения и так далее», – уточнили в минцифры.

Сейчас ведется работа по организации видеонаблюдения за рынками и ярмарками. На данный момент камеры установлены на территории 10 подобных общественных зон, однако уже в ближайшее время их охват увеличится более чем в 6 раз.

«Был составлен подробный реестр рынков и ярмарок муниципалитетов Приморского края, в котором были отражены необходимые условия для подключения объектов к системе видеонаблюдения. Данные уже направлены подрядчикам, ожидаем, что камеры будут установлены уже на следующей неделе», – заявил заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Константин Волошин.

Наблюдение ведется в автоматическом режиме – камеры оборудованы интеллектуальной системой распознавания лиц и реагируют на отсутствие масок или значительные скопления людей. В случае обнаружения нарушения санитарного режима информация направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы «112». Последние отправляют данные в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, принимают решение о назначении штрафов или иных мер административного воздействия. В случае с торговыми точками и фитнес-клубами за повторяющиеся нарушения предусмотрено наказание в виде запрета на оказание услуг.

При этом в процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает – все загружаемые фото и видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе «112».

Напомним, в Приморье на текущих выходных возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки. Продавцы обязательно должны быть в масках и перчатках, через каждый два часа обрабатывать торговое место дезинфицирующими средствами. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований будут осуществлять административные комиссии.

Губернатор Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба подчеркнул, что соблюдение всех необходимых мер безопасности: ношение масок и перчаток, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и другие меры – остаются непреложным правилом на ближайшее время.

«Несмотря на то, что мы снимаем некоторые ограничительные мероприятия, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологической обстановки во всех сферах. Чтобы те, кто нарушает режим, будь то организация или гражданин, были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений», – заявил глава Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]