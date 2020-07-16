В России за сутки заразились COVID 5427 человек

В России за сутки по данным на 2 августа выявили 5 427 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

За сутки умерло 70 человек.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 850 870 заболевших граждан. За это время выздоровели 650 173 человека. 14 128 россиян скончались от коронавируса.

В Приморье выявлен еще 101 случай новой коронавирусной инфекции. Количество заболевших в крае с начала эпидемии составляет 7019 человек. За сутки в крае выздоровели 64 пациента. Двое умерли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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