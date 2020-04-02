Еще девять человек успешно побороли коронавирус в Приморье

Еще девять человек успешно побороли коронавирус и выписаны из инфекционного госпиталя во Владивостоке домой в пятницу, 24 апреля.

Таким образом, на сегодняшний день 15% приморцев с диагнозом COVID-19 вылечены, сообщают «Вести:Приморье».

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в настоящее время в Приморском крае насчитывается 32 человека, которые успешно прошли лечение.

«Сегодня еще восемь взрослых пациентов – четверо мужчин и четыре женщины, а также один ребенок дошкольного возраста, покинули инфекционные госпитали. Болезнь протекала у всех по-разному, кто-то перенес ее незаметно, кто-то прочувствовал все коварства инфекции», – прокомментировали в оперштабе.

Стоит отметить, что у трех взрослых пациентов, выписавшихся сегодня, коронавирус осложнил пневмонию, выявленную ранее. Пациенты находились под присмотром сразу нескольких специалистов.

«Госпиталь обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами, имеются в достаточном количестве аппараты ИВЛ, мы работаем большой командой – от вспомогательного персонала до врачей анестезиологов», – отметила начальник инфекционного госпиталя Анна Симакова.

В детском госпитале в настоящее время находятся 13 детей, у восьми из которых подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

Напомним, что по данным на 24 апреля в Приморском крае зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, 32 человека, включая шестерых детей, выписаны, два случая закончились летальным исходом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]