Еще одного приморца вылечили от коронавируса

Пациентка, победившая новую коронавирусную инфекцию, выписана из инфекционного госпиталя в Приморье в пятницу, 17 апреля. Таким образом, число победивших COVID-19 в крае достигло четырех человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В министерстве здравоохранения Приморья уточнили, что по результатам итогового тестирования у пациентки подтвердилось отсутствие коронавируса в организме. Она отправились домой после полного выздоровления.

«Женщина поступила на лечение 3 апреля. У нее был выставлен диагноз: пневмония, осложненная коронавирусной инфекцией. Состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и сегодня пациентка благополучно выписана», – сообщила заведующая инфекционным госпиталем COVID+ Анна Симакова.

Напомним, всего на сегодняшний день в Приморье лабораторно подтверждены 49 случаев заражения COVID-19: на лечении находятся 43 человека: четверо выписаны, два случая закончились летальным исходом.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]