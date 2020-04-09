Еще 10 пациентов, включая детей, вылечились от коронавирусной инфекции в Приморье

Пять взрослых и пять детей победили коронавирусную инфекцию и выписаны домой в Приморье. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что у данных пациентов заболевание протекало в легкой или средней форме тяжести.

«Пять взрослых, которых сегодня, 23 апреля, выписали из инфекционного госпиталя домой – это двое мужчин и три женщины. Повторные тесты дали отрицательный результат», – сообщила начальник инфекционного госпиталя Анна Симакова.

Среди выписанных детей – и самая юная пациентка, которой на момент поступления в медучреждение было 6,5 месяцев.

Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции уже вылечились 23 жителя Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]