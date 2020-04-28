В РФ - падает, в Приморье - растет: регион вышел на первое место в ДФО по заболеваемости COVID-19

Количество заболевших COVID-19 в России за сутки увеличилось на 9 200 в 83 регионах человек. Всего с начала эпидемии коронавирусная инфекция подтверждена у 272043 россиян. С заболеванием успешно справились 63166 человек. За время эпидемии 2537 россиян скончались от COVID-19.

Тем временем, резкий скачок заболеваемости COVID-19 отмечен в Приморье. За последние сутки в крае выявлено 87 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в Приморье зафиксировано 1197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это уже на 21 человека больше, чем в соседнем Хабаровском крае. Таким образом, Приморье вышло на первое место среди дальневосточных регионов по заболеваемости COVID-19.

Как отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, такой значительный прирост дали Находка, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск и Партизанский район. По ее словам, такой скачок говорит о недобросовестном соблюдении приморцами ограничительных режимов в майские праздники.

Число выздоровевших при этом за сутки в крае – в два раза меньше, всего 39 человек. С начала эпидемии успешно прошли лечение 389 пациентов. От коронавируса в Приморье умерли 12 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]