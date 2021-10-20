Все больше приморских детей подвергаются COVID-19

За прошедшую неделю вновь выросло количество юных жителей Приморья, которые заболели COVID-19. Риску быть инфицированными опасным вирусом подвержены дети и подростки до 17 лет, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за эту неделю число заболевших коронавирусом до 17 лет от общего количества инфицированных приморцев составляет 10,5%. Этот показатель значительно выше, чем на прошлой неделе.

«Среди детей от 7 до 14 лет наблюдается прирост заболевших коронавирусом на 47,9%, возрастом 15-17 лет – на 42,8%. Рост заболеваемости отмечен и среди взрослых, из них чаще всего заражаются граждане старше 65 лет – прирост на 16,8%», – отметила главный санитарный врач Приморья.

Исходя из сложившейся эпидобстановки, специалисты призывают приморцев вакцинироваться от COVID-19, в том числе чтобы минимизировать риск заболевания среди детей. Для этого в регионе работают больше 200 стационарных и мобильных пунктов, где можно привиться бесплатно при наличии паспорта, полиса и СНИЛС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]