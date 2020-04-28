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В Приморье за неделю количество инфицированных COVID-19 возросло в 1,2 раза

В Приморье за неделю количество инфицированных COVID-19 возросло в 1,2 раза

В Приморском крае количество выявленных заболевших с 22 по 28 мая выросло в 1,2 раза. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации  коронавирусом, по сравнению с прошлой неделей данный показатель уменьшился на 0,2. За последнюю неделю прирост инфицированных в регионе составил 341 человек. По росту заболеваемости Приморский край занимает пятое место среди субъектов ДФО. Также в 1,2 раза количество выявленных зараженных за последнюю неделю выросло на Чукотке. Наибольший скачок наблюдается в Республике Саха (Якутия), там количество выявленных случаев COVID-19 выросло в 1,6 раз.

В целом по Дальневосточному федеральному округу подтвержденные случаи коронавирусной инфекции увеличились в 1,3 раза. По России показатель немного ниже, количество выявленных зараженных выросло в 1,2 раза. По сравнению прошлым аналогичным периодом оба показателя упали на 0,1.

По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается более 375 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на второе место поднялась Бразилия. На первом месте по заболеваемости все также остается США – 1 702 911 человек. После России по количеству выявленных случаев Великобритания, Испания и Италия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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