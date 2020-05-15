В Приморье за неделю количество заболевших COVID-19 возросло в 1,19 раза

В Приморском крае количество выявленных заболевших с 19 по 25 июня выросло в 1,19 раза. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, по росту заболеваемости Приморский край занимает шестое место среди субъектов ДФО. Наибольший скачок наблюдается в Сахалинской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло в 1,57 раза, наименьший показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе (1,05).

В целом по Дальневосточному федеральному округу подтвержденные случаи коронавирусной инфекции увеличились в 1,19 раза. По России показатель немного ниже, количество выявленных зараженных выросло в 1,09 раза.

По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается более 610 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на втором месте Бразилия. Первое место по заболеваемости занимает США – 2 381 369 человек. После России по количеству выявленных случаев Индия, Великобритания, и Перу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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