Приморье занимает седьмое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Приморский край находится на седьмом месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Приморья составляет 439,9.

В ДФО по информации на 17 августа количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 558,3 случая. По данному показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения составляют Камчатский край – 1 150,9, Магаданская область – 1 148,9 и Сахалинская область – 743,7. Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 330,8.

Всего в России на текущий момент зафиксировано 927 745 выявленных случаев коронавирусной инфекции – это 631,8 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]