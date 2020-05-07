В Приморье 85 новых случаев коронавируса, еще один человек умер

За прошедшие сутки в крае зафиксировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Приморье зарегистрировано 3728 пациентов с COVID-19. За день 49 человек справились с инфекцией и были выписаны — всего выздоровевших в регионе 2151 человек (58% от всех заболевших). Также подтверждён ещё один летальный исход, итого от коронавируса в крае скончались 37 человек (летальность 0,99%).

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Приморский край занимает девятое место по количеству выявленных случаев заболевания новой инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Приморья составляет 189,9 случая. Тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Камчатский край – 569, Магаданская область – 418,4 и Республика Саха (Якутия) – 388,3. Наименьший показатель у Сахалинской области – 115,8.

Режим повышенной готовности в регионе продлён до конца месяца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru