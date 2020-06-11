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Приморье – четвертый среди регионов ДФО по летальности исходов от коронавируса

Приморье – четвертый среди регионов ДФО по летальности исходов от коронавируса

В Приморье летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,98%

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал процент летальных исходов от общего количества заболевших коронавирусной инфекцией в регионах Дальневосточного федерального округа, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморском крае 0,98% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. За последнюю неделю этот показатель увеличился: по данным на 10 июня 0,88% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатель Приморья – четвертый среди регионов ДФО.

В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае – 1,88%. В Еврейской автономной области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,12%, это второй показатель. На третьем месте Магаданская область – 1,11%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.

Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 6358. Условный показатель смертности по России – 1,29%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается рост данного показателя с 1,21% до 1,29%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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