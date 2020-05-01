В Приморье летальность среди заболевших COVID-19 составляет 0,97%

В Приморском крае 0,97% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. За последнюю неделю этот показатель снизился: по данным на 13 мая 1,19% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Этот показатель третий среди регионов ДФО. По данным на 20 мая в регионе выявлено 1446 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За неделю с 14 по 20 мая выявлено два летальных случая.

В ДФО самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Магаданской области – 1,49%. В Забайкальском крае летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,14%, это второй показатель. В остальных регионах показатель ниже 1%.

Зампред российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день в России летальность от коронавируса составляет 0,96 процента, что значительно ниже, чем в целом по миру: общемировая статистика летальности — около 4 процентов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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