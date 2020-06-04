Новости Общество Происшествия
Сегодня, 09:36

В Приморье снижается показатель летальности среди заболевших COVID-19

В Приморье снижается показатель летальности среди заболевших COVID-19

В Приморском крае 1,10% выявленных случаев COVID-19 привели к летальному исходу. Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последнюю неделю этот показатель снизился: по данным на 19 августа 1,15% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатели Приморья и Якутии находятся на шестом месте среди регионов ДФО.

В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Еврейской автономной области – 1,50%. В Амурской области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,45%, это второй показатель. На третьем месте Забайкальский край – 1,23%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.

Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 16 708. Показатель смертности по России - 1,72%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается незначительный рост данного показателя с 1,71% до 1,72%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме