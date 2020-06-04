В Приморье снижается показатель летальности среди заболевших COVID-19

В Приморском крае 1,10% выявленных случаев COVID-19 привели к летальному исходу. Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последнюю неделю этот показатель снизился: по данным на 19 августа 1,15% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатели Приморья и Якутии находятся на шестом месте среди регионов ДФО.

В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Еврейской автономной области – 1,50%. В Амурской области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,45%, это второй показатель. На третьем месте Забайкальский край – 1,23%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.

Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 16 708. Показатель смертности по России - 1,72%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается незначительный рост данного показателя с 1,71% до 1,72%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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