В Приморье вырос показатель смертности от COVID-19

В Приморском крае 1,19% выявленных случаев COVID-19 привели к летальному исходу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом. За последнюю неделю этот показатель увеличился: по данным на 29 июля 1,17% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатель Приморья четвертый среди регионов ДФО.

В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Амурской области – 1,64%. В Еврейской автономной области летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,47%, это второй показатель. На третьем месте Камчатский край – 1,22%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.

Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 14 490. Показатель смертности по России - 1,67%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается незначительный рост данного показателя с 1,65% до 1,

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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