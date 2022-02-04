Более 280 - тяжело больных: в Приморье отмечен стремительный рост заболеваемости COVID-19

Более 280 приморцев в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии из-за COVID-19. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией под руководством губернатора края Олега Кожемяко в пятницу, 4 февраля.

По словам главного санитарного врача края Татьяны Детковской, за январь рост заболевания COVID-19 в Приморье увеличился на 56,3%.

«Отмечается рост заболевания среди детей, за неделю он составил 94,4%. Больше всего коронавирусом болеют подростки от 15 до 17 лет, есть случаи заболевания “омикроном” детей от 1 года», – проинформировала она.

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко отметила, что одна из причин роста заболевания коронавирусом – позднее обращение к врачам.

«На сегодняшний день развернуты 2 648 коек в 24 медицинских организациях. На лечение от COVID-19 находятся 1 481 человек, из них тяжелых – 281. Это выше, чем в среднем по стране. Основные причины – циркуляция штамма коронавируса “дельта”, люди занимаются самолечением и обращаются за медицинской помощью поздно», – добавила она.

При этом министр еще раз напомнила, что в случае появления первых симптомов ОРВИ необходимо позвонить по номеру «122» в единый информационный центр по COVID-19. Там можно получить консультацию, записаться на прием к врачу или вызвать его домой.

Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований, директорам школ принять все необходимые меры по снижению роста заболевания COVID-19, в том числе новым штаммом «омикрон».

«В школах на входе нужно измерять температуру детей. В случае, если количество заболевших составляет 20% учащихся, следует закрывать школу на карантин. Необходимо соблюдать все санитарные нормы в местах массового скопления людей», – заявил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]