Впервые в Приморье выявлен COVID-19 у беременной женщины

В Приморье растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки официально подтверждены 74 случая заболевания. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Приморье выявлены 178 заболевших. Самый крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице №2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники медучреждения.

На сегодня на лечении находятся 163 человека, из них восемь тяжелых пациентов, один – на аппарате ИВЛ. На карантине – 159 человек, в обсерваторах – 250 человек.

Ссреди вновь выявленных с инфекцией два ребенка 5 и 11 лет и первая беременная женщина. Пациентка находится в родильном доме №1, который был определен штабом по борьбе с коронавирусом, как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное.

Дети находились в контакте с родственником, который явился носителем инфекции. В настоящее время вся семья находится в инфекционных госпиталях

На сегодняшний день в Приморье 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

Как губернатор доложил накануне Президенту России Владимиру Путину, на случай ухудшения эпидобстановки в Приморье развернули уже 485 коек, в наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции легких – 100% от норматива. К 28 апреля будут развернуты 948 коек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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