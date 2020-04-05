13 новых случаев коронавирусной инфекции официально подтверждено в Приморье

Еще 13 случаев официально подтвержденного заражения новой коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье по состоянию на 19 апреля. В настоящее время с диагнозом COVID-19 в крае зарегистрировано 80 человек. Об этом сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Диагноз “коронавирус” подтвержден еще у 13 человек. На лечении находятся 74 человека, состояние пяти из которых оценивается как тяжелое. Более 40% пациентов – люди старшего возраста от 65 лет и старше», – сообщили в правительстве края.

В статусе «подозрительных» находятся еще почти 20 человек, которые ждут повторного результата на коронавирус.

География больных данной инфекцией расширяется. Официальный диагноз COVID-19 установлен у 79-летней женщины из Анучино. Накануне возрастная пациентка доставлена во Владивосток, где получает необходимую медикаментозную помощь.

По информации оперативного штаба, вместе с женщиной проживал сын, который, с ее слов, некоторое время гостил у друзей в Арсеньеве.

Все контакты заболевшей и ее сына устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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